Hombre recibirá US$21 millones tras pasar 39 años preso por un crimen que no cometió

El estado de California, en Estados Unidos, deberá pagar 21 millones de dólares a un hombre que estuvo 39 años preso por dos asesinatos que no cometió.

Craig Coley, de 72 años, fue arrestado y condenado en 1978 por los homicidios de su antigua novia Rhonda Wicht y el hijo de cuatro años de esta, Donald.

En todo momento mantuvo que era inocente, pero la Fiscalía lo acusó de asesinato en primer grado y pidió la pena de muerte. En un primer juicio, el jurado no llegó a un veredicto unánime y se declaró el proceso nulo. En un segundo proceso, Coley fue encontrado culpable y sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel.

El detective que investigó el caso no tuvo en cuenta pruebas que hoy exoneran a Coley de los crímenes e incluso manipuló algunas de ellas, diciendo que contenían el ADN del hombre. Sin embargo, dentro de la policía de Simi Valley, ciudad donde ocurrieron los crímenes, el detective Michael Bender examinó el expediente de Coley y se convenció de su inocencia. "No existía nadie más que pudiera luchar por este tipo así que me tocó hacerlo a mí. Era lo correcto", dijo.

Gracias a esto, el hombre contó con el apoyo de las autoridades para resolver su caso. No sólo la policía reabrió su caso; en 2017, el gobernado le concedió la libertad.

En un primer momento, a Coley se le concedieron dos millones de dólares de compensación, 140 dólares por cada uno de los 13.991 días que este hombre pasó entre rejas, "apartado de la sociedad, de un trabajo y de sus seres queridos", dijo Jerry Brown, exgobernador.

Meses más tarde de aquella concesión monetaria, los abogados de Coley presentaron una demanda federal por haberse violado sus derechos civiles. La ciudad de Simi Valley pagará cerca de cinco millones de esos 21. El resto provendrán de compañías de seguros y otras fuentes.