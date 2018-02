Holanda aprueba ley que convierte a todos sus ciudadanos en donantes de órganos

El senado de Holanda aprobó la ley de donación de órganos y todos los ciudadanos mayores de 18 años serán automáticamente donantes y sus datos figurarán en un registro nacional. Los que no quieran hacerlo deberán dejar constancia por escrito. Los familiares tendrán la última palabra en caso de duda, aunque no un veto formal.

Según el centro nacional de donaciones, en 2015 fallecieron 132 personas incluidas en las listas de espera. El actual registro de donantes suma seis millones de personas: un 60% da su consentimiento, un 29% lo rechaza y un 11% lo deja en manos de terceros. La nueva legislación entrará en vigor en 2020.

Todos los adultos recibirán varias veces una notificación oficial preguntando si quieren ser donantes de órganos. La respuesta afirmativa o negativa no presenta problemas. Ante la falta de ambas, en el carné de donante que tendrán todos figurará un "no se opone". Ahí la familia podrá asegurar que el fallecido no quería ser donante.