Hitler y Lenin se enfrentan en elecciones municipales de Perú

Una curiosa situación se ha generado en el marco de las elecciones municipales de Perú, ya que dos candidatos con llamativos nombres se disputan la alcaldía de Yungar.



Se trata de los casos de Hitler Alba Sánchez y de Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, quienes han sorprendido al país vecino por la similitud con los apellidos de las históricas figuras europeas.



Lo especial además es que el primero se postula bajo el eslogan de “Soy el Hitler bueno”, en relación al recuerdo del exlíder alemán nazi.



Al respecto, el propio Alba sostuvo que más allá de la similitud de nombres, no ha tenido problemas con sus contrincantes en los comicios.



Eso sí, Hitler afirmó que Lenin intentó impugnar su lista electoral, a pesar de que es un ciudadano que no conoce.



"La oposición ha utilizado a ese ciudadano para que puedan confundir. También entre revolucionaros no vamos a chocar, esto es muy separado", sostuvo a RPP Noticias.