Hillary Clinton descartó candidatura para la presidencia de Estados Unidos

Hillary Clinton descartó una candidatura para la presidencia de Estados Unidos, de cara a las elecciones de 2020.

"No voy a aspirar pero voy a seguir trabajando y expresándome y defendiendo lo que creo", dijo Clinton durante una entrevista con News 12.

"Quiero estar segura que la gente entienda que seguiré expresándome. No me iré a ninguna parte. Lo que está en juego en nuestro país, las cosas que están pasando ahora, me preocupan mucho", agregó.

La ex senadora y ex secretaria de Estado (2009-2013) se ha reunido con varias de las personalidades demócratas que evalúan presentarse a las primarias del partido por la Casa Blanca en 2020.

"A cada uno de ellos les he dicho que no dar nada por sentado a pesar de que tenemos una larga lista de problemas reales y promesas incumplidas por este gobierno que necesitan ser subrayadas", dijo.