Hijo de Bolsonaro: Pinochet fue una persona que impidió que Chile se transformase en una nueva Cuba

En una extensa conversación con La Tercera, el hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, Eduardo, destacó varios puntos que tuvieron la Dictadura y la gestión de Augusto Pinochet Ugarte, principalmente en materia económica.



A su juicio, el tirano "fue una persona que impidió que Chile se transformase también en una nueva Cuba".



"En Chile hoy ustedes miran los frutos de su reforma en las pensiones, la economía, tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los ochenta. Entonces, lo que pasó de malo, sean torturas, muertes, se puede hablar, por qué no, pero hay muchas cosas buenas también", dijo.



A pesar de dichos juicios, Bolsonaro reconoció que "no tengo un profundo conocimiento de la situación de Chile".



Por otro lado, el hijo del flamante mandatario de ultraderecha dijo que no se considera homofóbico y que los cuestionamientos valóricos y la puesta en la mesa de dichos temas son maniobras de la izquierda, ya que es maestra en eso: "en dividir, fragmentar la sociedad para que después venga un político para proteger esta minoría".