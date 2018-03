Hawking (1942-2018): Si los extraterrestres nos visitaran, sería como cuando Colón llegó a América

En septiembre de 2015, con 73 años, el físico Stephen Hawking (1942-2018) conversó con el diario El País y dejó una advertencia a los humanos para la eventualidad de que, algún día, lleguen seres de otro planeta.

"Si los extraterrestres nos visitaran, el resultado se parecería mucho a lo ocurrido cuando Colón desembarcó en América: a los nativos americanos no les fue bien. Estos extraterrestres avanzados podrían convertirse en nómadas, e intentar conquistar y colonizar todos los planetas a los que pudiesen llegar. Para mi cerebro matemático, de números puros, pensar en vida extraterrestre es algo del todo racional. El verdadero desafío es descubrir cómo podrían ser esos extraterrestres", dijo en la oportunidad.





El autor de “Breve historia del tiempo” también habló sobre la inteligencia artificial, también con una luz roja a la que atender. "Los computadores superarán a los humanos gracias a la inteligencia artificial en algún momento de los próximos cien años. Cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que los objetivos de los ordenadores coincidan con los nuestros", afirmó.

Hawking, además, postuló que la humanidad debería "encontrar nuevos hogares en otros lugares del universo" para asegurar su supervivencia.

"El riesgo de que un desastre destruya la Tierra es cada vez mayor. Así las cosas, me gustaría despertar el interés del público por los vuelos espaciales. He aprendido a no mirar demasiado adelante, a concentrarme en el presente. Aún hay muchas más cosas que quiero hacer", dijo.