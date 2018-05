Hawái ordena la evacuación de 10 mil personas por erupción del volcán Kilauea

Las autoridades de Hawái decretaron estado de emergencia en la isla más grande del archipiélago luego de que el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, aumentara explosivamente su actividad.

De este modo, se ordenó la evacuación de unas 10 mil personas que viven en las inmediaciones del cráter y su lago.

Grandes cantidades de lava y vapor comenzaron a emanar por grietas ubicadas en la zona residencial de Leilani Estates y se ha comenzado a expandir hacia el distrito de Puna.

Además, se registró la mañana de este viernes un sismo magnitud 5 al sur del cono volcánico Puu Oo, que generó desprendimientos dentro del cráter del volcán, según informó el servicio geológico de Estados Unidos (USGC, en sus siglas en inglés).

El gobernador de la isla, David Ige, ordenó la movilización de tropas de la Guardia Nacional y advirtió a los habitantes que "estén alerta y preparados para mantener a salvo a sus familias".

Eruption underway at Leilani Estates - began around 4:45 PM HST. Word from Civil Defense is southeast end of subdivision is being evacuated. HVO crews on the ground and shortly in the air assessing eruption. #LeilaniEstates #kilauea pic.twitter.com/EQC3xDe3rL