Hablan sobrevivientes de atentados en Nueva Zelanda: 'Vi a una niña muerta en medio de la carretera'

Noor Hamzah, de 54 años, es uno de los sobrevivientes del ataque a la mezquita Al Noor, una de las dos afectadas por atentados terroristas en Christchurch, Nueva Zelanda, que dejaron 49 personas muertas.

De acuerdo con el New Zeland Herald, el hombre logró escapar hacia el estacionamiento trasero del templo y se ocultó tras un auto. Ahí estuvo por lo que cree fueron 15 minutos.

Después, la policía ingresó a la mezquita y detuvo al terrorista. Hamzah se asomó por una ventana y vio la masacre. Había "montones de cuerpos", según el hombre que fue a estudiar a Nueva Zelanda durante los ochenta y en 1998 dejó su natal Malasia para instalarse definitivamente en el archipiélago.

"Este es un desastre para Nueva Zelanda, un día negro. No puedo creer que algo como esto haya pasado. Todavía no me lo meto en la cabeza", dijo Hamzah, que, según el Herald, tenía su camisa manchada con sangre de las víctimas que trató de ayudar.

"Tenemos que enterrar un montón de gente", agregó.





Al comenzar el tiroteo, al interior de la mezquita había alrededor de 400 personas. Una de ellas era Mohan Ibrahim, otro de los sobrevivientes.

"No pude ver al pistolero cuando estaba en la habitación de al lado, pero de repente escuchamos los disparos y la gente comenzó a correr por sus vidas. Todavía estoy en shock", dijo.

"Muchas personas murieron y muchas resultaron heridas. Puedo ver a una niña muerta en medio de la carretera", agregó entre lágrimas.