Guarequena Gutiérrez: 'Nuestros líderes no son cobardes. Están dando el todo por el todo'

La representante de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, conversó en La Prueba de ADN acerca de la jornada de protestas en Venezuela donde defendió el alzamiento militar comentando que "ésto no es un golpe de Estado porque eso se le hace a un Presidente".

"Nosotros no estamos negociando nada. Nosotros no negociamos nuestros principios ni vamos a negociar nuestra democracia", señaló enfática respecto a la posibilidad de una salida negociada del poder de Nicolás Maduro, aunque también aseguró que "somos pacíficos y no vemos una salida que no sea de esta manera".

Respecto a Leopoldo López, quien primero se refugió en la embajada chilena en Caracas, pero decidió trasladarse a la española, Gutiérrez comentó que "nuestros líderes no son cobardes. Están dando el todo por el todo".

La abogada participó de manifestaciones de venezolanos en Chile en la Plaza Italia respaldando el alzamiento, señalando que "aquí mismo donde estamos hay componentes de las FF.AA. a favor del Presidente Guaidó".