Greenpeace pintó la rotonda de Berlín de amarillo

La ONG ecologista, Greenpeace, tiñó la principal rotonda de la ciudad de Berlín, Alemania, de color amarillo.

Más de 3.500 litros de pintura de este color fueron vertidos alrededor de la Columna de la Victoria (Siegessäule) para conformar una figura que, vista desde arriba, es semejante al sol.

Se trata de una protesta para exigir una transición del carbón a energías renovables, que se enmarca en el inicio de las labores de la comisión alemana que trabajará en el recambio.

En el lugar extendieron una pancarta con la pancarta "sol en lugar de carbón", y en su página web denuncian que su país se ha dormido en su salida energética del carbón.

La comisión del carbón deberá encontrar un mecanismo para cumplir con los lineamientos del Acuerdo de París e iniciar un plan de reducción del dióxido de carbono para el 2020.

#Berlin ist, wenn nicht nur die #Goldelse goldig ist. @greenpeace_de fordert Kohleausstieg mit Aktion an der Berliner Siegessäule. #dronephotography pic.twitter.com/LUGKYt5AW2

Ich wurde vorhin an der Siegessäule von @spreeradio gefragt, was ich davon halte, dass die Straße so verschmutzt sei.



Ich habe dann gesagt, dass ich keine Verschmutzung erkennen kann und mir die Farbe gut gefällt. #greenpeace pic.twitter.com/AN3Y0mKhWT