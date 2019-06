Gobierno argentino asegura que 'no volverá a repetirse' el apagón masivo del domingo

El gobernante Mauricio Macri disfrutaba en su casa de campo cuando más de 40 millones de ciudadanos argentinos se quedaron sin energía eléctrica este domingo, afectando incluso a Uruguay. La crisis la debió asumir el secretario de energía, Gustavo Lopetegui, quien reconoció que demorarán dos semanas en saber qué produjo el apagón. Este lunes el servicio se había restablecido en un 95%.

Lopetegui enfatizó que un corte eléctrico de tal alcance "no volverá a repetirse" y que existen "cero posibilidades" de que se reitere. El secretario comentó que "se produjo una falla en el sistema de transporte del Litoral, fallas que ocurren con asiduidad, esa falla no es algo anormal. Lo que es extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total".

El hombre de confianza de Macri también dijo que "tenemos que llegar hasta el final para entender qué paso y para sancionar a los que hayan sido responsables de no haber cumplido en algo que era su responsabilidad. Pero eso lo sabremos en 15 días". La hipótesis es una falla en una de línea de alta tensión que unen las represas de Yacyretá y Salto Grande, ubicadas sobre los ríos Paraná y Uruguay.

Informa El País que durante 12 horas las personas se quedaron sin electricidad en sus casas y las grandes ciudades sin trenes, subterráneos ni semáforos. Los hospitales debieron recurrir a grupos electrógenos y el sistema de telefonía móvil estuvo en emergencia. Sin electricidad no funcionaron las bombas de Aysa, la empresa de agua potable que abastece Buenos Aires y los vecinos se quedaron sin suministro.