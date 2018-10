Funcionario público boliviano espera el fallo de La Haya vestido de El Chavo del 8

La espera de la resolución por parte de la corte de La Haya ha contado con varios momentos llamativos, como por ejemplo la presencia de un funcionario público de Bolivia, quien apareció en la Plaza Murillo de La Paz vestido de Chavo del 8.



El momento fue consignado por Canal 13, quien manifestó que "he viajado a Chile y he conversado en mi condición de Chavo, con los niños y yo estoy seguro que ha mentalizado a todos los niños de que Bolivia empezó la guerra".



Según comentó, el funcionario trabaja en la Cámara de Senadores, y si bien no dio una mayor explicación a la vestimenta, afirmó que lo hace para apoyar a Evo Morales, presidente boliviano.