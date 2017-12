Francia y Reino Unido rechazan reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel

El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, y su homólogo británico, Alan Duncan, expresaron el rechazo de sus países y la Unión Europea (UE) al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos.

"No estamos de acuerdo con el anuncio de que Jerusalén es la capital. Debería haber habido una decisión final de Estado, en particular porque Jerusalén está dividida en este y oeste y Jerusalén Este básicamente no es parte de Israel", dijo Duncan a su llegada a la reunión de cancilleres de la UE.

El ministro británico insistió en que los los países miembros de la UE transmitirán este mensaje "muy claro" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se encuentra invitado a participar en un desayuno informal durante este consejo, en la que es la primera visita de un jefe de Gobierno de Israel a las instituciones europeas en Bruselas en 22 años.

Por su parte, el ministro de Exteriores francés indicó que su país está en "desacuerdo" con la decisión del Gobierno estadounidense de Donald Trump y que esta "es también la posición de la UE", que será constatada esta mañana.

La UE mantiene que se debe buscar una solución negociada a la crisis en Oriente Medio con la convivencia de dos Estados, el israelí y el palestino, y que Jerusalén debe ser capital de ambos a fin de satisfacer las aspiraciones de las dos partes.