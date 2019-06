Francia prohibirá la destrucción de los productos que no se vendan

Un aporte a la economía circular. El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció una normativa que prohibirá desde 2023 el "despilfarro escandaloso" que implica la destrucción de los productos que no se venden. En territorio galo ya existe una ley que obliga a reciclar y donar los alimentos que no son adquiridos por la ciudadanía. Ahora la medida busca que los millones de productos no alimentarios -como ropa, productos higiénicos, cosméticos y electrodomésticos, entre otros- no se desperdicien.

El ejecutivo francés estima que cada año se tiran a la basura o se destruyen más de 730 millones de dólares en productos no perecederos. Philippe aseveró que esta situación "es un despilfarro que choca, que desafía la comprensión". El gobierno prevé que la norma sea presentada ante el consejo de ministros en julio, aunque no tiene fecha para llegar a la asamblea nacional. La planificación busca que se aplique progresivamente desde fines de 2021 en los productos que cuenten con planta de recolección y reciclaje.

Las empresas deberán donar los productos no vendidos a asociaciones, reutilizarlos o reciclarlos. Si no lo hacen recibirán una sanción. La destrucción de productos es una práctica habitual entre los grandes distribuidores y las marcas de lujo. La Agencia France Presse informa que se adaptaría la normativa al sector del lujo, ante el temor de un mercado paralelo de imitaciones. Los productos nuevos que no sean vendidos deberán ser reciclados y no destruido, ni llevado a los vertederos.

Informa el diario español El País que el primer ministro francés destacó que "podemos encontrar un modelo económico viable y que todo lo que no sea vendido no se elimine, sino que sea donado para favorecer la economía social y solidaria, o transformado en piezas de recambio para recomponer otros objetos y alargar su vida (...) el reciclaje, la economía circular, son elementos absolutamente indispensables para la protección del medio ambiente”.