Forense que aseguró que a Alberto Nisman lo asesinaron, terminó quitándose la vida

Osvaldo Raffo, el médico forense que aseguró que Alberto Nisman fue asesinado, se suicidó en las últimas horas.

De acuerdo a Clarín, el hombre de 88 años tenía una pistola en su mano y un disparo en la cabeza.

"No soporto más los dolores que me aquejan. No se culpe a nadie de mi muerte. Dios me perdone", escribió en una nota que se encontró en la cocina de su casa.

El cuerpo de Nisman fue encontrado el 18 de enero de 2015, el que presentaba heridas fatales por el impacto de una bala.

Antes de su muerte, el fiscal había recibido muchas amenazas, pues estaba a cargo de investigar el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.