Fiscalía belga calificó como acto terrorista el atentado frustrado en Bruselas

La fiscalía belga confirmó que el ataque de este martes, donde una persona que portaba explosivos fue neutralizada sin causar víctimas, se está tratando como un "atentado terrorista".

El intento frustrado de ataque terrorista mediante una explosión se buscaba realizar en la estación central de trenes de la ciudad, uno de los grandes nudos de transporte de la capital europea.

La policía declaró que la situación se encuentra totalmente bajo control, luego que los militares mataron al presunto autor.

Los medios belgas atribuyeron a la fiscalía la información de que el sospechoso gritó "Alá es grande" antes de ser neutralizado, aunque el portavoz del organismo no quiso comentar al respecto.

Un trabajador de la empresa nacional de ferrocarriles indicó a los medios que el sospechoso hizo explotar una "pequeña maleta". "Estaba a unos diez metros cuando ocurrió la explosión. Había gente más cerca, a dos o tres metros. Yo me fui para alertar a mis colegas para evacuar la estación", declaró a Efe el agente de la SNCB Nicolas Van Herreweghen. "Me quedé en los andenes para evacuar a todas las personas que quedaban y asegurarme que no volvían a entrar dentro. Hicimos todo lo que pudimos para proteger a todas las personas que estaban en la estación", concluyó.

El presunto atentado fallido no ha provocado un aumento en el nivel de alerta que vive el país (se mantiene en el peldaño tres de cuatro). La presencia policial y militar en la capital de la UE continúa siendo muy elevada cuando se cumplen 15 meses de los atentados de marzo de 2016, que provocaron 32 muertos y cientos de heridos tras los ataques al metro de Maelbeek y el aeropuerto de Zaventem.