Fiscal abre investigación contra Guaidó y pidió que se le prohíba salir del país

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio a conocer que se realizará una investigación en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.



Frente a este escenario, el autoproclamado mandatario del país tendrá prohibición de salir del país, además de "la prohibición de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles", así como también el bloqueo de sus cuentas bancarias.



El persecutor comentó que la investigación se enmarca bajo la orden que solicitó el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, el cual acusó a Guaidó de usurpar las funciones del presidente Nicolás Maduro.



Por su parte, Guaidó no se mostró sorprendido, ya que a su parecer forman parte de una cadena de amenazas en su contra y del Parlamento.



"No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que 'nada nuevo bajo el sol'. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", sostuvo.