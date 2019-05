Financial Times asegura que el gobierno de Mauricio Macri 'está al borde' de la crisis

Las malas noticias para las y los ciudadanos argentinos parecen no terminar. La crisis económica y social se acrecienta con el aumento en el índice del riesgo país y la constante devaluación del peso ante el dólar. Esta realidad que comanda el gobierno de Mauricio Macri llegó hasta un diario especializado de Inglaterra.

El Financial Times publicó un análisis que expone que "Argentina is on the brink" (Argentina está al borde), explicando que el régimen de Cambiemos "está fracasando antes de las importantes elecciones presidenciales de octubre", asegurando que en tres años y medio aumenta el temor de impago de la deuda trasandina.

En el texto se plantea que las políticas financieras de Macri consolidan "el título del país como el segundo prestatario soberano más riesgoso del mundo detrás de Venezuela", agregando que "el rendimiento de un bono con vencimiento en solo dos años se disparó a aproximadamente el 18%" y que "el peso cayó casi un 4% frente al dólar".

Le evaluación asegura que "el banco central planea dejar la banda sin cambios en 39.8-51.4 pesos por dólar hasta 2020. Después de la caída de ayer, un dólar alcanza los $43.9" y que el plan "puede ayudar a contener una espiral inflacionaria en los próximos meses, pero, según Ed Glossop, de Capital Economics, puede perjudicar al país".