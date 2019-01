¡Feliz Año Nuevo!: Australia celebró la llegada del 2018 en lugar del 2019

En el esperado momento de los fuegos artificiales que se realizan por Año Nuevo, las autoridades australianas cometieron un error al proyectar, en el emblemático Puente de la Bahía de Sidney, "¡Feliz Año Nuevo 2018!", en vez de 2019.

"Oh no, es 2018 otra vez", fue el título que el Sydney Morning Herald le puso al error tipográfico en el mensaje proyectado sobre el puente en el momento en que se lanzaban una 8,5 toneladas de fuegos artificiales.

Muchos de los asistentes captaron el momento y lo subieron a redes sociales, en el momento en que alrededor de un millón de personas se encontraban en la Bahía de Sidney, cerca de la Casa de la Ópera, esperando el 2019.

Anna MacInerney, jefa de la organización del evento, afirmó que no le "agradó" el error, pero aún así lo tomó con buen humor y "dio vuelta la página": "Nos lleva 15 meses organizar el evento de este tamaño y escala. Fue un error pero podemos clarificar que en realidad estamos en el 2019", dijo.

"Centrémonos en las grandes cosas que se produjeron anoche, donde no ocurrieron incidentes, excepto algunos truenos", concluyó MacInerney.

Oh no it’s 2018 again #typo https://t.co/G0TxI5yb7d pic.twitter.com/nst10Eb2ru