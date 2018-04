El FBI allanó la oficina del abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, incautando documentos y comunicaciones entre el jurista y varios de sus clientes. Entre el material recogido están el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine pornográfico Stormy Daniels, poco antes de las elecciones presidenciales, para guardar silencio sobre los encuentros sexuales que afirma haber mantenido con el mandatario.

El registro ocurrió por decisión del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, quien busca información sobre la injerencia de Moscú en los comicios de noviembre de 2016 para favorecer al multimillonario. "La oficina del fiscal del distrito sur de Nueva York ejecutó una serie de órdenes y se incautaron las comunicaciones confidenciales entre mi cliente, Michael Cohen, y sus clientes", recalcó el abogado Stephen Ryan.

Ryan calificó la medida de "inapropiada e innecesaria". Informa The New York Times que las investigaciones que generaron el allanamiento, no se ciñen al "Caso Stormy", sino que están relacionadas con diferentes investigaciones. Los agentes del FBI requisaron correos electrónicos, documentos fiscales y datos del negocio. Entre las comunicaciones incautadas, están las mantenidas por Cohen y Trump.