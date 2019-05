Falleció Peter Mayhew, el actor de Chewbacca en Star Wars

Falleció el actor Peter Mayhew, el primer hombre detrás del icónico personaje Chewbacca de Star Wars.

El hombre de 74 años murió el pasado 30 de abril en su residencia de Texas, Estados Unidos, pero su familia confirmó la noticia este jueves mediante su cuenta oficial en Twitter.

Mayhew había tenido una cirugía para mejorar su movilidad, pero su salud finalmente no pudo mejorar para que siguiera con vida. Finalmente, el deceso ocurrió cuando estaba rodeado por su familia.

"Luchó para dejar la silla de ruedas y poder ponerse de pie para interpretar a Chewbacca una vez más en Star Wars: The Force Awakens. También fue consultor en The Last Jedi en un esfuerzo para enseñarle a su sucesor. Puso su corazón y alma en el papel, y eso se mostró en cada escena de las películas", expresó su familia.

Destacando también que en sus últimos años estableció la Fundación Peter Mayhew con la que apoyaba familias y personas en crisis de alimentos para niños de Venezuela.

Informaron que habrá un servicio funerario privado el 29 de junio, y hasta diciembre se realizará otro en Los Angeles, para que los fans puedan despedirlo.