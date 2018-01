Falleció John Young, uno de los hombres que caminó por la luna

El astronauta John Young, que caminó por la luna y voló la primera misión del transbordador espacial, murió a los 87 años, según anunció la propia NASA.

"Estamos tristes por la pérdida del astronauta John Young, que tenía 87 años. Young voló dos veces a la Luna, caminó sobre su superficie y voló la primera misión del transbordador espacial", expresó la agencia espacial a través de un tweet.

El tripulante visitó el espacio seis veces en importantes misiones como la Gemini, Apollo y Space Shuttle.

