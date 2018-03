Falleció el profesor holandés que salvó a 600 niños de los nazis

Johan Van Hulst tenía 107 años y era un héroe de la II Guerra Mundial. Durante la ocupación nazi en Holanda, su escuela de formación de profesores estaba frente al Hollandse Schouwburg, un teatro de Ámsterdam. Allí metían a familias enteras para luego deportarlas a campos de concentración. Separados de sus padres, los menores de 12 años acababan en un jardín junto a la escuela. Para los menores era un paso hacia el mismo destino de los adultos, pero unos 600 fueron escondidos entre varias familias.

Los jardines de ambos centros tenían solo una valla de separación en la parte de atrás y ahí los niños fueron pasados entre 1942 y 1943. Cuando la guardería estaba llena, y él les hacía sitio en su propia escuela por orden de las autoridades, inscribía a menos de los que llegaban. Le ayudó Walter Süskind, un judío alemán refugiado en Holanda, que llevaba la cuenta de los residentes judíos de la capital y borró los documentos de cientos de niños. La directora de la guardería, Henriëtte Pimentel, también participó.

"El cambio de una escuela a otra se producía a la hora de la siesta infantil, cuando los nazis no vigilaban de forma estricta", informan los responsables del Museo del Holocausto, abierto en la propia escuela. Otro buen momento era el paso del tranvía, que cruza aún la misma calle. Cuando el vehículo bloqueaba por un momento la vista de los gendarmes de enfrente, los pequeños eran sacados en bici, dentro de sacos y cestas.





"No me gusta ser protagonista de nada, porque sólo pienso en los miles de niños que no pudimos salvar", dijo en 2015 al Het Parool de Amsterdam. También recordó que había visto "día tras día, cómo arrancaban a los hijos de sus padres. Dejemos de lamentarnos: en ningún país se llevaron a tantos como en Holanda". Informa El País que por el Hollandse Schowburg pasaron entre 1942 y 1943 más de 46.000 personas. Al final de la guerra, de los cerca de 104.000 judíos holandeses deportados, solo regresaron unos 5.000.

Van Hulst tuvo que esconderse de los nazis en 1945 y reapareció tras la liberación de Holanda por las tropas Aliadas. Hijo de un tapicero, entre 1956 y 1981 fue senador cristianodemócrata y también europarlamentario. En 1972 recibió el reconocimiento de Yad Vashem como héroe de guerra y en la capital holandesa se inauguró un puente con su nombre. "Vi como dos oficiales de las SS le arrancaban una muñeca a una niña, y la partida (hacia la muerte) de tantos otros niños. Eso no se borra de mi retina", le relató al Centro para el Estudio de la Guerra, el Genocidio y el Holocausto.