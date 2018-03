Facebook releva a su jefe de seguridad tras fuga de datos de 50 millones de usuarios

Facebook decidió relevar a su jefe de seguridad, Alex Stamos, tras la masiva fuga de datos de 50 millones de usuarios para experimentos electorales durante la campaña electoral de Estados Unidos.

Según The New York Times, el directivo era partidario de investigar a fondo el papel de la red social en la difusión de las llamadas fake news (noticias falsas) que influyeron en los comicios legislativos, lo que provocó desacuerdos con los altos mandos de la compañía.

Stamos fue un fuerte defensor de investigar y difundir la actividad rusa en Facebook, pese al rechazo de otros altos ejecutivos, entre ellos, la directora de operaciones, Sheryl Sandberg, la número dos de la empresa tras Mark Zuckerberg.

En su cuenta de Twitter, el ejecutivo aclaró que permanecerá en la red social, pero con atribuciones distintas, y aseguró que "estoy completamente comprometido con mi trabajo en Facebook".

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.