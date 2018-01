Extremo calor llegó a derretir carreteras en Australia

Los servicios de emergencia en Australia han advertido a la población que permanezcan dentro de sus viviendas mientras una peligrosa ola de calor atraviesa el país, con temperaturas tan altas que ya algunas carreteras se están derritiendo.

El calor extremo hizo que un tramo de diez kilómetros de la autopista Hume cerca de Melbourne, se volviera suave y pegajoso, convirtiéndose en un obtáculo considerable para los automovilistas que intentaban ingresar a la ciudad.

Además, los estados de Victoria, Australia del Sur y Tasmania han decretado una prohibición total de realizar fuego depués que varios incendios fuera de control en las afueras de Melbourne destruyeran edificios y pusieran en peligro la vida de personas.

Se espera que las temperaturas superen los 40 °C en el sudeste del país oceánico durante toda esta semana, donde en los días anteriores ya han alcanzado un peak de 45 °C.

