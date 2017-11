Expresidente de la Generalidad de Cataluña se refugia en Bélgica junto a cinco consejeros

El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, viajó hasta Bélgica junto a cinco de sus consejeros para posiblemente solicitar el derecho de asilo, según el diario El País.



"No hay nada decidido sobre la petición de asilo, pero sí puedo decir que hoy habrá una comparencia pública. Puigdemont no se ha ido a Bruselas para esconderse; dará la cara en algún momento", reveló el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas.



Fuentes diplomáticas apuntaron que el expresidente habría sido invitado por parlamentarios flamencos, pero la Nueva Alianza Flamenca negó cualquier relación con ese viaje.



"Si finalmente Puigdemont no solicita el asilo, la lectura directa será que Bélgica le ha avisado de que no se lo va a conceder porque eso provocaría inmediatamente una crisis política belga y europea", añade el diario español.

"Si se le concediera el asilo se produciría una controversia importante entre los dos Bélgica y España, ya que sería tanto como poner en tela de juicio la consideración de España como Estado seguro y despreciar el esencial principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión", indica el informe.



A su vez, el diputado de Junts pel Sí, Luís Llach, dio por hecho en las redes sociales que Puigdemont se encuentra como "exiliado", y calificó el viaje a Bruselas como "una denuncia contra España ante los estamentos europeos e internacionales".



Por último, el abogado Alonso-Cuevilla afirmó que su defendido tiene pocas posibilidades de regresar a España: "No sé si volverá, porque es consciente de que si regresa podría acabar en la cárcel. No confío en un juicio justo".