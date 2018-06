Experto en protección de datos y resolución de conflictos: "No es la vía judicial la más apropiada"

El experto en tecnología de la información y miembro de la Agencia Española de Protección de Datos, Andrés Calvo, explicó la experiencia en Europa en materia de transparencia y la publicación de información personal.

En conversación con ADN Hoy, el especialista suscribió a la tesis de que "tanto la transparencia como la protección de datos son dos bienes jurídicos que tenemos que ir balanceando".

Según Calvo, la transparencia es entendida como "el derecho de los ciudadanos al acceso de la información pública", mientras que la protección de datos la define como "el derecho de una persona a decidir sobre su propia información personal".

"Dónde acaba una cuestión y dónde empieza la otra, es un límite que hay que ir ponderando en cada caso", precisó.

Para el experto, "no es la vía judicial la más apropiada" para resolver este tipo de conflictos, porque "no es tan rápida ni tan ágil, no es un mecanismo pensado para actuar de manera eficiente de cara a este derecho de los ciudadanos".

También se refirió a la solicitud del RUT y otros datos personales en grandes tiendas como supermercados o farmacias. "Si yo entrego a un supermercado mi identidad, no se la estoy entregando para cualquier cosa, necesito que me expliquen para qué se va a utilizar y con qué fines", precisó.

Calvo subrayó que en esta materia también hay "derecho a retracto" y si no se quieren entregar los datos, pero acceder a algún tipo de promoción, eso no será posible pese a que sea incentivo perverso. "Tendré que renunciar a ese descuento, no me queda otra", cerró.