Exministro de Hugo Chávez: 'El Gobierno de Maduro ha sido el peor en la historia de la República'

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minería de Hugo Chávez, criticó con dureza al régimen de Nicolás Maduro.

"El Gobierno de Maduro ha sido el peor en la historia republicana, ha retrocedido al tiempo de las guerras civiles después de la Independencia, cuando el país estaba fraccionado sin liderazgo y el pueblo hambriento", dijo en entrevista con El Espectador de Colombia.

De todos modos, el otrora director de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) también tuvo duras palabras para Juan Guaidó. "Ni Maduro, que se ha autoproclamado luego de unas elecciones fraudulentas, ni Juan Guaidó, que se autoproclama con base en una decisión de un tribunal y que está en el exterior del país, son legítimos. Además, la crisis económica y social sigue profundizándose y las perspectivas políticas hacia el futuro no son claras", expresó.

Además, Ramírez explicó cuál es la gran falencia del actual Mandatario. "Dejó a un lado el chavismo. No escuchó. Tuvo un absoluto desconocimiento de cómo conducir el país y, además, le faltó humildad para no reconocer sus propias limitaciones, pues no se dejó ayudar de nadie. Todos los ministros de Chávez se lo advertimos", remató.