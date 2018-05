Excanciller y reelección de Maduro: "Carece de la legitimidad mínima"

El excanciller chileno Juan Gabriel Valdés aseguró en ADN Hoy que el triunfo de Nicolás Maduro "carece de la legitimidad mínima para decir que en Venezuela existe un gobierno democrático" y criticó a la izquierda que aún defiende el proceso venezolano.

"Hay mucha gente de la izquierda chilena y latinoamericana que no percibe aún la gravedad que significa perder las instituciones democráticas (…) Me choca y me irrita el que personas que lucharon contra Pinochet, que supieron lo que era la pérdida de los valores democráticos, miren con liviandad que un gobierno, con un discurso populista y emocional, decide destruir toda la institucionalidad y hace pedazos la economía de un país", dijo el ex Ministro de Relaciones Exteriores.

"Hay tendencias en el mundo, más allá de derecha o de izquierda, que están destruyendo los procesos democráticos. Tengo serias dudas de que Maduro sea de izquierda. Maduro es un individuo que estableció un régimen populista autoritario y que se dio cuenta de este proceso de utilización de los mecanismos democráticos electorales que le permite destruir toda la institucionalidad democrática", agregó.





Valdés aclaró que la salida a la crisis venezolana no puede ser violenta ni menos a través de un golpe de Estado, pero afirmó que "no se puede aceptar que se genere un proceso electoral sobre la base de encarcelar opositores, prohibir candidatos, prohibir partidos, disolver la asamblea nacional y darse todas las garantías mediante una manipulación del poder judicial y de los poder electorales para hacer imposible que el opositor compita en igualdad de condiciones".

El diplomático, además, descartó que la situación en Venezuela sea "una magna conspiración del imperialismo". "Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Chávez y Maduro durante muchos años, le ha comprado el petróleo y se lo ha pagado en dólares y con esos dólares se han importado alimentos", declaró.