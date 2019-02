Ex reina de belleza es la sexta mujer que denuncia por acoso sexual a Óscar Arias

Una segunda denuncia penal interpuso la sexta mujer que acusa de abuso sexual al exmandatario costarricense y Premio Nobel de la Paz de 1987, Oscar Arias. La exreina de belleza de Costa Rica en 1994, Yazmín Morales, asegura que el exgobernante la besó y tocó los senos en contra de su voluntad en 2015.

La demanda se suma a la acusación de una doctora que asegura haber sufrido abusos sexuales en 2014 por parte de Arias. Morales decidió acusarlo al enterarse de las denuncias a inicios de esta semana. Nono Antillón, Emma Daly, Mónica Morales y Marta Araya, acusaron sus "avances sexuales no deseados".

Yazmín Morales expone en su denuncia que acudió a la vivienda de Óscar Arias porque lo admiraba y él la contactó para regalarle un libro. Ella acudió sola: "Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad".

"Quedé en shock, no esperaba algo así de una persona tan reconocida y a quien yo admiraba", describe en la acusación. La mujer contó a El País que después él intentó localizarla de nuevo, pero ella lo bloqueó en las redes sociales. La abogada defensora de Arias, Gloriana Valladares, respondió que ya estaba estudiando la nueva demanda.