Evo Morales tras fallo de La Haya: "La Corte benefició a los invasores"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, brindó una conferencia de prensa tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, indicando que si bien respeta la determinación de La Haya, no la comparte.



Según explicó el mandatario, el informe de la CIJ "tiene muchas contradicciones", como por ejemplo que Bolivia nació a la vida independiente con litoral, con una costa de más de 400 kilómetros.



Morales también sostuvo que tras conocer el fallo se sorprendió y lamentó que el ente internacional "no haga respetar derechos, ni haga justicia para los pueblos".



Frente al nuevo escenario, el presidente manifestó que se realizará una reunión con los expresidentes para evaluar "párrafo por párrafo" el informe y anunció que enviará una carta a la Corte para dar cuenta las contradicciones que cometieron.



Además, Morales sostuvo que "no es posible que la Corte beneficie a los invasores", afirmando de paso que pedirán a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima que "hagan una investigación sobre el daño económico desde la invasión".



"Ojalá el fallo de la Corte sirva para dar continuidad al diálogo. Bolivia nunca va a renunciar el retorno al mar", añadió el mandatario del país altiplánico.