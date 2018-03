Evo Morales tras alegatos chilenos: El Tratado de 1904 es "un mecanismo de violación a los DD.HH."

Como "un mecanismo de violación a los derechos humanos" calificó este jueves el Presidente Evo Morales el Tratado de 1904, que nuestro país defiende como la "piedra angular que regula las relaciones pasadas, presentes y futuras, entre Chile y Bolivia".

Tras el inicio de los alegatos nacionales, el Mandatario altiplánico aseguró que el acuerdo "no ha garantizado el libre tránsito de personas y mercancías. Ha sido un permanente freno a nuestro desarrollo económico".

"Soló un ejemplo, el Tratado no garantiza paz ni menos amistad. Por qué no garantiza la paz, porque escuchamos permanentemente, cada año, ejercicios combinados del Ejército chileno con el Ejército norteamericano, inclusive sin respetar la soberanía del pueblo chileno", dijo.

¿Y por qué no garantiza la amistad? "Nuestro presidente de los senadores, nuestra presidenta de la Cámara de Diputados no tienen derecho de entrar a Chile, porque no les dan visas. Tenemos tantos argumentos y pruebas que el Tratado de 1904 no garantiza ninguna amistad", acusó.





Morales, asimismo, se declaró "contento y sorprendido", porque -en su opinión- el alegato nacional estuvo "lleno de contradicciones en esta primera jornada". Y detalló:

"La primera contradicción: califican los documentos mediante los cuales las autoridades chilenas ofrecieron una solución a nuestra demanda marítima como charlas de vecinos o charlas de amigos. Nos preguntamos, ¿acaso un documento escrito y firmado por altas autoridades de un país ofreciendo a otro país soberanía territorial puede ser considerada una charla de vecinos? No".

"La segunda. Chile insistió en su alegato que el Tratado de 1904 resolvió todos los temas territoriales con Bolivia, sin embargo, también reconocieron que sus notas de 1920 y 1950 ofrecen a Bolivia salida soberana al océano, independientemente del Tratado de 1904".

"Y tercera contradicción. El primer abogado que tomó la palabra, dijo que no es válida la acumulación de compromisos de Chile que Bolivia mencionó en sus alegatos. El otro que cerró su primer alegato dijo que Chile fue coherente con sus propuestas de antes, o sea, que la acumulación sí vale".

Según Evo Morales, el primer día de alegatos nacionales "nos fortalece y alimenta todos nuestros argumentos. No he visto a ningún agente y abogados chilenos que haya demolido todas las pruebas que han presentado los abogados. Ni las resoluciones de organismos internacionales, especialmente las pruebas presentadas".

"No quiero pensar que los abogados chilenos son más solidarios para demostrar que tenían compromisos. Intentaron disimular. Un abogado dijo que había una decisión política de dar territorio con soberanía a Bolivia, pero no era una decisión jurídica. Saludo esa posición tomada por Chile a favor del pueblo boliviano", manifestó.