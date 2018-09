Evo Morales: "A partir del 1 de octubre habrá una nueva historia para Bolivia y Chile"

Luego de que se conociera la fecha de la lectura de parte de La Haya con respecto a la demanda marítima de Bolivia, el presidente del país altiplánico, Evo Morales, comentó que se viene una nueva era a nivel diplomático entre ambas naciones.



El mandatario indicó que "a partir del 1 de octubre habrá una nueva historia para Bolivia y Chile, serán las nuevas relaciones diplomáticas, que los acuerdos se cumplan y a partir del 1 de octubre, pues, empezar a resolver temas pendientes con Chile".



Morales apuntó a que no pueden quedar temas pendientes, para que así no queden problemas para las próximas generaciones.



"Será un fallo muy esperado no solo por Chile y Bolivia, no solamente por América Latina, sino por todo el mundo. Hay muchos asuntos pendientes. La Corte Internacional de Justicia siempre es una esperanza para resolver temas pendiente", manifestó.