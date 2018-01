Estafador que hizo creer que Cristiano Ronaldo construiría hospital se confiesa en nuevo libro

Hace algunas semanas cometió la última de sus fechorías: Alessandro Proto mandó un comunicado anunciando que Cristiano Ronaldo había elegido Santiago de Chile como la primera ciudad de América del Sur para construir un hospital de niños junto a él.

Pero la alegría, que incluso manifestó la ministra de Salud, duró poco: el italiano era un estafador de larga data que se hacía pasar por el agente inmobiliario predilecto de las estrellas, además de insinuar que iba a inspirar una película de Martin Scorsese o que era socio de Donald Trump.

Ahora todas sus fechorías están en el libro Io sono l'impostore. Storia dell'uomo che ci ha fregati tutti (Yo soy el impostor. Historia del hombre que se la coló a todos), coescrito con el periodista Andrea Sceresini.

Ahí, relata el inicio, en 2009 y con George Clooney, de sus mentiras. Según cuenta a "El País", el actor quería vender su mansión del Lago de Como. La idea era hacerlo discretamente, pero apenas cerró el trato, mandó un ostentoso comunicado de prensa a un diario. Se publicó y así comenzó a hacerse famoso.

"Tuve la intuición de difundir el suceso y desde ahí empezaron a llegarme miles de correos y llamadas de personas que querían trabajar conmigo, para mí o hacer negocios con mi empresa", recordó, echando a andar su siguiente paso, mentir.

"No hubo verificaciones, ni controles de ningún tipo, nadie me preguntó nada", indicó Proto", explicando que si algún medio se ponía en contacto con él, no daba declaraciones. "No consigo explicar cómo fue posible llegar tan lejos. No creo que sea tan inteligente; probablemente el sistema de la información tiene grandes grietas y yo las he aprovechado", expresó, revelando que mucha gente llegó a pagar millones sólo por poner a la venta una propiedad con él.

Así, terminó metiéndose en terrenos cada vez más pedregosos, llegando a la cárcel el 2013 por manipulación del mercado financiero, pero no deteniendo sus falsedades. Lo último fue inventar que Martin Scorcese iba a hacer una película sobre él. "Estaba arrestado y me aburría, entonces pensé en qué hacer. Elegí al mejor director del mundo y a los actores más punteros; fue una locura, iba añadiendo artistas poco a poco, grandes celebridades —Channing Tatum, Alessandra Ambrosio o el propio Clooney para un cameo—, nadie se preguntaba nada, fue alucinante", relató.