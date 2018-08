Estados Unidos y China agudizan la guerra comercial

Desde este jueves, la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectará a productos por un valor de US$ 100.000 millones, una séptima parte de sus intercambios.

El miércoles, Washington impuso derechos punitivos de aduana de un 25% a un millar de productos chinos cuya importación a Estados Unidos representa un monto anual total de US$50.000 millones.

Unos US$ 34.000 millones ya estaban gravados desde julio, y Washington extendió ahora los aranceles a otros US$16.000 millones de bienes importados de China.

El gigante asiático, por su lado, contraatacó horas después y aplicó nuevos aranceles a unos US$ 16.000 millones de productos estadounidenses que ingresan a su país.

La medida de Washington va dirigida principalmente contra los productos chinos que se benefician de las "prácticas comerciales desleales", como las transferencias forzadas de tecnología, denunciada por la administración del presidente Donald Trump.





De esta manera, computadores, componentes electrónicos y herramientas mecánicas se encuentran entre los bienes más afectados, con un total de US$ 1.100 millones en importaciones de microprocesadores y otro tanto de máquinas eléctricas.

Otro de los objetivos de Washington son los circuitos integrados, con un total de US$ 700 millones, así como las células fotovoltaicas, que cada año importa por un valor de US$ 500, y las memorias de los computadores (US$ 400 millones).

La lista negra de Estados Unidos incluye también máquinas de ordeño de vacas, incubadoras de pollos, registradores de vuelo, tubos de para radiografías, bulldozers y motocicletas.

Hasta el momento, China ha respondido imponiendo tarifas a las importaciones de 650 productos estadounidenses, principalmente a la producción agrícola, los alimentos, el petróleo, los plásticos y los productos químicos.

El producto más sensible afectado por la decisión de Beijing es la soja de Estados Unidos, un producto esencial para el mercado de exportación para sus agricultores. Pero también la carne de res y de cerdo, varios tipos de pescado y decenas de frutas también están gravados.

Además, China gravó los automóviles, los vehículos eléctricos híbridos y los todoterreno, así como el caviar, el whisky, jugo de naranja y, por supuesto, las motocicletas, incluida la icónica marca Harley Davidson.