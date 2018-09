Estados Unidos: tres muertos en un tiroteo en un banco

Cuatro personas murieron, entre ellas el agresor, en un tiroteo ocurrido en un banco, en Cincinnati, Ohio. Otras cinco resultaron heridas.

La policía local informó que "tres o cuatro oficiales" se enfrentaron con el pistolero, en el lobby del Fifth Third Bank, y lo mataron.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw