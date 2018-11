Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán

El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Irán que penalizan la venta de petróleo, las transacciones financieras con su Banco Central y el sector portuario del país, aunque contempla exenciones para ocho países.

"Son las sanciones más fuertes que ha impuesto jamás nuestro país", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, en declaraciones a los periodistas unas horas antes de que comenzaran a implementarse las restricciones.

La nueva batería de sanciones es una consecuencia de la decisión de Trump de retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán de 2015, e incluye la penalización de las empresas de todo el mundo que compren petróleo iraní.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, explicó el viernes que EE.UU. planea eximir de manera temporal de ese castigo a un máximo de ocho países o "jurisdicciones" territoriales, que en los últimos tiempos han trabajado para "reducir a cero" sus importaciones de petróleo del país persa.

Pompeo no identificó los países que se beneficiarán de la exención durante seis meses, pero se espera que entre ellos estén China, India, Japón y Corea del Sur, según el diario The New York Times.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, dijo que su país "derrotará con orgullo" las sanciones "ilegales, injustas y contrarias al derecho internacional" de Estados Unidos, después de la entrada en vigor de la segunda ronda de represalias estadounidenses contra Irán.

El mandatario calificó la situación actual de "guerra económica" y denunció que las políticas de EE.UU. buscan "presionar simplemente a la población".

No obstante, insistió en que en la actualidad Washington está "aislado", ya que la mayoría de los países del mundo rechazan las sanciones y apoyan el acuerdo nuclear de 2015.