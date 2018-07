Estados Unidos impide a más de 700 niños reunirse con sus padres

Un juez fijó a este jueves como el día límite para la reunificación de más de 2.500 menores separados de sus padres en la frontera, por responsabilidad de la política antiinmigración del gobierno de Donald Trump. EEUU deja a 711 bajo su custodia.

El departamento de justicia informó que han podido devolver a 1.442 niños y adolescentes a sus padres en centros de detención para inmigrantes. Otros 378 fueron puestos en libertad, según las autoridades, en "otras circunstancias apropiadas".

La Casa Blanca afirma que 711 menores no fueron devueltos porque sus padres no cumplen con los requisitos para una entrega en condiciones seguras, argumentando vínculos parentales sin comprobar, padres con antecedentes criminales o enfermos, que no fueron localizados o que han sido deportados tras la separación.

El juez Dana Sabraw ordenó el 16 de julio que se suspendiese temporalmente la deportación de las familias reunificadas para garantizar que no se vulnerase el derecho de asilo. Defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron en Washington en el Senado por la separación de las familias y el incumplimiento del plazo.