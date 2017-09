Estados Unidos advierte de "respuesta militar masiva" a Corea del Norte

El último ensayo nuclear escaló más la crisis internacional. El secretario de defensa estadounidense, James Mattis, advirtió al líder norcoreano Kim Jong-Un, que habrá una "respuesta militar masiva" si vuelve a amenazar a sus territorios.

La declaración del gobierno de Donald Trump suma intranquilidad en la península coreana, luego que Pionyang ensayara una bomba de hidrógeno de alto poder explosivo e informara que tiene capacidad de lanzarla de forma intercontinental.

La Organización de las Naciones Unidas citó a una reunión de emergencia a su consejo de seguridad, mientras Corea del Norte avisa de su interés en la isla del pacífico occidental Guam, que pertenece a EE.UU. como territorio no incorporado.

En su declaración, Mattis aclaró que "dejamos en claro que tenemos la capacidad de defendernos y a nuestros aliados, Corea del Sur y Japón, de cualquier ataque", agregando que ya evalúan "muchas opciones militares".

