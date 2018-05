Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela de crímenes contra la humanidad

Estados Unidos acusó al gobierno de Nicolás Maduro de cometer "crímenes contra la humanidad" en contra del pueblo venezolano y comparó la administración chavista con el régimen del dictador Pol Pot, quien gobernó Camboya en la década de los setenta.

"Me siento tentado a compararles con el régimen de Pol Pot, y no en el aspecto del genocidio, evitemos la hipérbole. Hablemos mejor en términos de cómo están matando de hambre a su propio pueblo y cómo usan la comida para la manipulación política, es repugnante. Si eso no son crímenes contra la humanidad, no sé qué lo es, y el mundo hará que rindan cuentas", dijo Juan Cruz, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Donald Trump, en un acto en el Consejo de las Américas en Washington.

Cruz, que ocupa el cargo de director para las Américas en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca, advirtió además de que las "opciones" de Estados Unidos para responder al Gobierno del presidente Nicolás Maduro "no tienen límites".

"Seguiremos presionando para restaurar la democracia en Venezuela. Intentaremos formas de llevar la ayuda alimentaria a ese país, a pesar de la resistencia constante del régimen a aceptar que necesitan comida y su rechazo a todas las ofertas de ayuda humanitaria", dijo.