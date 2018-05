España: ETA anunció su disolución

ETA comunicó a instituciones y colectivos sociales y económicos su decisión de dar por terminado su ciclo histórico y, en una carta fechada el 16 de abril, traslada su decisión de disolver "completamente todas sus estructuras".

La noticia fue confirmada por fuentes sindicales, que recibieron la misiva la pasada semana. La intención del envío era mostrar que su decisión de disolverse "es definitiva y concluyente". La organización escenificará su disolución en un acto que se celebrará en el País Vasco francés.

En la carta, cita El País, ETA transmite su decisión de "dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido".

Según esta misiva, la organización "ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política". Con esta comunicación, da por terminado el proceso "iniciado en 2010, con la intención de abrir un nuevo ciclo político en Euskal Herria".

ETA, sin embargo, insiste en que su fin "no supera" el "conflicto" de Euskadi con Francia y con España. "El conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA".

La organización, que lamentó el daño causado y pidió "perdón" -sólo a una parte de las víctimas-, por el "sufrimiento desmedido" en otra carta el pasado 21 de abril, vuelve a reconocer "el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha".

La banda dice en su escrito que Euskadi está ahora ante "una nueva oportunidad para cerrar definitivamente el ciclo de conflicto y construir su futuro entre todos", y pide no repetir errores ni dejar "que los problemas se pudran". "Años de confrontación han dejado heridas profundas y hay que darles la cura adecuada. Algunas todavía están sangrando, porque el sufrimiento no es cosa del pasado", añade.