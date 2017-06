Encuentran tesoro nazi en un barrio acomodado de Argentina

La policía buscaba contrabando de arte chino, pero una puerta oculta detrás una biblioteca daba acceso a una habitación secreta con la colección más grande de objetos nazis hallados en Argentina. Son 75 piezas que pudieron pertenecer a jerarcas del régimen. Se encontró un busto de Adolf Hitler, una escultura de un águila imperial con una esvástica y una lupa que se cree fue utilizada por el propio dictador alemán.

Estaban expuestos y cuidados en una sala muy amplia para ser contemplados y ser comercializados en el mercado negro. El hallazgo es una prueba más de la importante presencia de los nazis en territorio argentino. Las piezas identificadas serán exhibidas en el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

Las piezas estaban en el domicilio de un comerciante de antigüedades y coleccionista en Béccar, un suburbio al norte de la capital trasandina. El coleccionista no fue detenido, porque no se le puede acusar de ningún delito y según la policía no pertenece al circuito de simpatizantes nazis, aunque está bajo investigación de un juzgado federal.

"Las encontramos casi de casualidad, estábamos buscando otra cosa. A un agente le llamó la atención la librería y decidió moverla. Y ahí estaba la puerta a la habitación secreta", señaló al diario El País, Gustavo Roncaglia, jefe de la policía federal.