Elon Musk presentó su túnel subterráneo de bajo costo

El millonario estaodunidense Elon Musk inauguró este martes en Los Angeles el primer prototipo de un túnel subterráneo construído por su empresa The Boring Company, de cuatro metros de ancho y destinado para transitar en automóviles a una alta velocidad que podría alcanzar hasta los 240 kilómetros por hora.

El fundador y consejero delegado de Tesla busca de esta forma acabar con la congestión vehicular en las grandes ciudades, mostrando cómo un vehículo de su empresa circuló a 70 kilómetros por hora sin mayores inconvenientes el túnel de alrededor de dos kilómetros de extensión.

Este trecho ha sido construido justo debajo de las instalaciones de la compañía también fundada por Musk, Space X, con un vehículo que se adapta al estrecho túnel porque ha sido equipado con unas ruedas especiales que evitan que choque con las paredes, las que se añaden a las ruedas del vehículo convirtiéndolo en una especie de tren guiado por rieles. Las piezas necesarias costarían entre 200 y 300 dólares y se podrían instalar después de la compra del vehículo.

Para ahorrar en ventilación solo los autos eléctricos y autónomos podrán usarlos, pero Musk ha asegurado que estos túneles también tendrían vehículos con prioridad reservados para transportar a peatones y ciclistas. Un viaje en este tipo de transporte público podría costar alrededor de un dólar, según ha especulado el fundador de Tesla.

Quizá lo más interesante de la iniciativa es la tecnología empleada que permitió construir el túnel a un costo aproximado de 5,4 millones de dólares por kilómetro. En contraste y como referencia, el precio por kilómetro construído de una línea de metro en Japón y Europa parte desde los 62 millones de dólares, y el MOP estima que en Chile el costo por kilómetro de un túnel para tránsito vehicular sería de quince millones de dólares.

Perhaps lost in the transport debate is that @boringcompany built a 6000 ft tunnel in LA for ~$10M with V1 (Godot). Next tunnel will be made with V2 (Line-Storm). V3 (Prufrock), aspirationally 10X better, should be operational next year. For reference: https://t.co/LS4EhN57Mw