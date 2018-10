Elecciones en Brasil: Las frases más polémicas de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, candidato ultraderechista que se perfila para ganar este domingo las elecciones presidenciales de Brasil, ha llamado la atención por sus polémicas frases que han despertado rechazo en gran parte de la sociedad brasileña y del mundo.

En cuanto a cuestiones de género, el militar señaló en 2010 en medio de una entrevista que "al hijo que empieza a verse así, un poco gay, hay que darle una buena tunda para cambiar su comportamiento, ¿no? Algunas personas que conozco me han dicho 'qué bueno que me pegaron de niño, mi papá me enseñó a ser hombre'".

En conversaciones con Revista Playboy en 2011, el político expresó que "no podría amar a un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo mío se muera en un accidente a que ande con un bigotón por ahí… Para mí, estaría muerto de cualquier forma".

En 2002, también en una entrevista, aseguró que si veía a una pareja gay "no voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar", afirmación por la que fue sentenciado a pagar 150 mil reales de multa.

En relación a los pobres y los negros señaló en 2013, frente a la Cámara de Diputados, que "el pobre sólo tiene una utilidad en nuestro país: votar. La cédula de elector en la mano es diploma de burro en el bolsillo. Sirve para votar el gobierno que está ahí. Sólo sirve para eso y nada más", afirmó.

"El gobierno no se empeña en planificación familiar porque cree que cuanto más pobres existan, mejor. Porque esos pobres serán más y más votantes atados a sus programas asistencialistas", agregó.

En esa línea, en 1993, en una reunión del Congreso, Bolsonaro sostuvo que "defiendo la pena de muerte y el rígido control de la natalidad, porque veo la violencia y la miseria que cada vez se extiende más por nuestro país. Quien no tiene condiciones de tener hijo, no debe tenerlos", dijo.

Durante una discusión con la Diputada del PT, María del Rosario, en momentos que se debatía una ley contra la violación sexual, Jair Bolsonaro le dijo: "Quédate ahí, María del Rosario, quédate. Hace unos días, me llamaste violador, en el Salón Verde, y te dije que no iba a violarla a usted porque usted no merece. Quédate aquí para oír."

Al explicar la frase, sostuvo que "ella no merece (ser violada), porque ella es muy mala, porque ella es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si fuera, no la iba a violar porque no lo merece".