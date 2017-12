El "swatting" cobró su primera víctima fatal tras pelea entre jugadores de Call of Duty

Por primera vez la práctica de la broma pesada apodada "swatting" cobró una víctima fatal en Wichita, Kansas, Estados Unidos, cuando la policía mató a una persona que ni siquiera era el verdadero destinatario de la jugarreta.

El "swatting" consiste en llamar a servicios de emergencia denunciando un escenario violento, con el fin de que manden unidades especiales de policía militarizada para así asustar a la víctima.

La situación partió gracias a una pelea entre dos jugadores de Call of Duty, donde uno entregó al que ejecutó la 'broma' una dirección falsa, la que terminó siendo la de la víctima fatal.

La policía llegó a la casa, tocaron, y dispararon al que abrió la puerta, Andrew Finch de 28 años, quién ni siquiera jugaba al videojuego. La familia de Finch aseguró que el padre de dos niños ni siquiera estaba armado.

La polémica escaló luego que el presunto autor del hecho se defendiera en Twitter argumentando que "yo no maté a nadie porque no he disparado un arma ni soy policía".