El supertifón Mangkhut chocará con Filipinas con el doble de poder que el huracán Florence

Preocupación ha generado el inminente impacto en tierra firme del supertifón Mangkhut, que alcanzó la categoría 5 a horas de chocar con el norte de Filipinas.

Se espera que este sábado, la tormenta llegue a la isla de Luzón con vientos cercanos a los 285 kilómetros por hora, casi el doble que el huracán Florence que asola la costa este de Estados Unidos.

Del lugar ya han sido evacuadas unas nueve mil personas ante el eventual desastre que dejará a su paso el supertifón, comparándose con el devastador Haiyan en 2013.

El Centro Nacional de Reducción de Desastres (NDRRMC) de Filipinas elevó su nivel de alerta en todas las regiones del norte del país.

Se espera que el fenómeno atmosférico afectará a cerca de 5,2 millones de filipinos que viven en un radio 125 kilómetros del trayecto de tifón.

Mangkhut ya atravesó Guam y las Islas Marshall en el Pacífico, causando inundaciones y cortes de electricidad.

Our @NASAEarth satellites storms worldwide to provide scientists with valuable data. An infrared look at powerful Super Typhoon Mangkhut revealed a large eye surrounded by a large area of powerful storms. More about this storm approaching the Philippines: https://t.co/3AbgXRi7Ow pic.twitter.com/O6REPp33Uc