El mayor incendio forestal de California lo provoca un hombre al atacar un nido de avispas

Se trata del incendio forestal más grande que vivió el estado de California en su historia moderna. El fuego atravesó valles y cadenas montañosas, se extendió por condados, destruyó más de 150 casas, afectó más de 166.000 hectáreas de zonas silvestres, cobró la vida de un bombero y costó decenas de millones de dólares para ser apagado. Una investigación forense sugiere que fue iniciado por una sola chispa.

Los investigadores descubrieron que un ranchero comenzó el siniestro al martillar una estaca de metal para bloquear un nido de avispas en el jardín de su casa. Ahí las chispas encendieron unos tallos de césped secos y el fuego se dispersó rápidamente. El informe no revelaba su nombre, pero los registros indican a Glenn Kile de unos cincuenta y tantos años, como quien causaría el desastre en julio de 2018 al arreglar su jardín.

"Olí humo, me volteé y ahí estaba. No hubo nada que pudiera hacer", reconoció Kile a The New York Times. Esa fatídica mañana en su rancho al norte de San Francisco vio un nido de avispas bajo tierra. Una investigación del departamento de bomberos de California establece que tomó una estaca de metal y la golpeó contra el piso. El hombre dijo que era alérgico a las picadas y lo consideraron responsable sin negligencia.

Kile comentó que a "la Madre Naturaleza no hay cómo controlarla". Al inicio intentó detener el fuego lanzando un trampolín y un tapete, luego arrojó tierra y también intentó rociar con agua las llamas, pero la manguera que se derritió. Finalmente llamó el 911 y los bomberos llegaron al lugar. Actualmente a Kile le preocupan los siniestros: "Cada vez que sintonizo la radio hay otro incendio que se ha desatado aquí o allá".