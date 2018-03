El hilarante guiño de Neil deGrasse Tyson para despedir a Stephen Hawking

Una de las personalidades que primero reaccionó ante la muerte de Stephen Hawking, fue el astrofísico Neil deGrasse Tyson, divulgador cientíico y conductor de "Cosmos".

A través de su cuenta de Twitter hizo gala del humor que identificaba al genio. "Su muerte ha dejado un vacío intelectual. Pero no es un vacío", explicó. "Pensemos en eso como una especie de energía de vacío que impregna el tejido del espacio-tiempo que no se puede medir", añadió, junto a una foto de ambos.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt