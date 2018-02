Ejército de Brasil anuncia intervención total de favelas en Rio de Janeiro

El ministro de Defensa de Brasil, Raul Jungmann, anunció el registro de barrios completos en Río de Janeiro, luego de que el Gobierno tomara la decisión inédita de entregarle al Ejército el control total de la seguridad en esa ciudad.

Bajo estas órdenes, los militares son libres de entrar en cualquier casa del distrito con o sin sospechas de que se haya cometido algún delito, consigna El País.

La compleja operación implicará violar la intimidad de los vecinos según el criterio de cada agente y la intervención de favelas tan populosas como Rocinha, que alcanza los 70 mil habitantes.

El pasado viernes, el presidente Michel Temer firmó un decreto que le entregaba el control total de la seguridad de Río de Janeiro al Ejército y fue ratificado este lunes por el Congreso, con 340 votos a favor y 72 en contra.

Solo falta la aprobación del Senado para que las Fuerzas Armadas puedan operar en estos barrios, con la supuesta misión de desmantelar grupos de narcotráfico y delincuencia.

La expresidenta Dilma Rousseff acusó en Twitter que esta determinación "es una de las violaciones más graves de derechos civiles desde la dictadura" y acusó al régimen de "cerrar sus garras contra los brasileños más vulnerables y que más necesitan justicia".

La medida permite al presidente Temer desviar la indignación pública a Rio de Janeiro y no es las dificultades en el parlamento de aprobar la impopular reforma a las pensiones.

Ainda sobre a intervenção no Rio A iniciativa do governo golpista de promover mandados coletivos de busca, apreensão e captura é uma das mais graves violações aos direitos civis que o Brasil enfrenta desde o fim da ditadura. (segue)

A expedição de mandados coletivos, proposta pelo governo, é uma nova violência contra o quadro institucional do país e que aponta mais um passo no aprofundamento do Estado de Exceção no Brasil.