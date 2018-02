EE.UU. sanciona a banco holandés por vínculos con el narcotráfico en México

La compañía holandesa Rabobank fue sancionada fuertemente por Estados Unidos tras descubrir que opera fondos vinculados a narcotraficantes mexicanos.

Según informó el Departamento de Justicia estadounidense, la entidad bancaria deberá pagar una multa por casi 370 millones de dólares.

El castigo llega después de que su filial californiana se declarara culpable de obstruir investigaciones durante casi un lustro sobre lavado de activos del Tesoro y de su principal regulador, la Office of the Comptroller of the Currency (OCC).





La sanción a Rabobank llega dos meses después de que uno de sus exvicepresidentes, George Martin, acordara cooperar con las pesquisas sobre la responsabilidad del banco en no mantener las salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero.

Según los fiscales del caso, entre 2009 y 2012, la compañía permitió en sus cuentas casi 370 millones de dólares en efectivo imposibles de rastrear, provenientes principalmente de México.

De hecho, la sucursal Calexico de Rabobank -ubicada a dos cuadras de la frontera- fue el recinto de mayor rendimiento en ese condado del sur de California.





El banco mantuvo una supuesta "lista verificada" de clientes, cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno. La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de 1.000 en los siguientes tres años.

Se trata de una de las mayores multas impuestas por el país norteamericano en un caso de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, aunque aún se ubica muy lejos de los 1.900 millones de dólares que pagó HSBC en 2012.